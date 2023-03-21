



Здоровые домашние животные могут передавать опасные микробы человеку и наоборот

Здоровые домашние животные могут передавать бактерии МЛРО, устойчивые к лечению несколькими антибиотиками своим болеющим владельцам, и, наоборот, люди могут передавать эти опасные микробы своим собакам и кошкам, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Peer.

Инфекции, устойчивые к противомикробным препаратам, стали причиной примерно 1,3 миллиона смертей и были связаны с почти 5 миллионами смертей во всем мире в 2019 году. Устойчивость возникает, когда вызывающие инфекцию микробы – бактерии, вирусы или грибки – эволюционируют, чтобы стать невосприимчивыми к препаратам против них.



Исследователи изучили более 2800 больных и их пушистых друзей. Команда ученых использовала генетическое секвенирование, чтобы идентифицировать как виды бактерий, так и наличие генов устойчивости к лекарствам во всех представленных образцах. Секвенирование всего генома было использовано для подтверждения возможного совместного использования резистентных бактерий.



В целом, 30% пациентов больниц дали положительный результат на МЛРО, среди них 11% владельцев собак и 9% – хозяев кошек. 300 владельцев домашних животных предоставили образцы от 400 домашних животных. Из этих образцов 15% собак и 5% кошек дали положительный результат по крайней мере на один МЛРО.



Исследователи отмечают, что обсервационное исследование применимо только к пациентам в городской местности и, следовательно, может быть неприменимым к населению в целом или к группам высокого риска МЛРО, таким как животноводы.

“Наши результаты подтверждают, что обмен микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью между животными-компаньонами и их владельцами возможен”, – объясняет Кэролин Хакманн из университетской больницы Шарите в Берлине. “Однако мы выявили лишь несколько случаев, свидетельствующих о том, что ни кошка, ни собака не являются важным фактором риска колонизации полирезистентных организмов у пациентов больниц”.