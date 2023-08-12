



Японские ученые создали искусственные органы

Группа ученых из национального научного института RIKEN в Японии разработала устройство, использующее гидрогельные слои в кубической структуре, позволяющее исследователям создавать трехмерные органы, выращенные в искусственных условиях, пишет SciTech Daily.



Такое устройство может революционизировать способы тестирования лекарства. Кроме того, эта технология может дать представление о том, как развиваются ткани, и привести к более совершенным методам выращивания искусственных органов.



Эксперты долго пытались создать органоиды (ткани, подобные реальным органам, но выращенные в лаборатории), чтобы воссоздать реальное биологическое развитие. Появление органоидов, функционирующих подобно реальным тканям, важно для разработки лекарств, поскольку необходимо понимать, как они перемещаются через различные ткани.



Это также поможет составить представление о процессе развития органов – это еще одна ступень на пути к выращиванию живых органов.



Однако разработка органоидов оказалась задачей не из простых. В природе ткани развиваются с помощью сложного процесса, тогда как клетки органоидов, выращенных в лаборатории, обычно развиваются в однородных условиях. Для этого может использоваться 3D-печать или микрофлюидные технологии, требующие сложного оборудования и технических навыков.

