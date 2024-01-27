



Ядерная зима: названо растение, которое спасет от голода

В случае ядерной зимы человечество спасут от голода морские водоросли.



По данным Phys.org, к такому выводу пришла международная группа исследователей.



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По словам ученых, в случае ядерной зимы умрет почти вся флора, однако водоросли могут приспособиться.



"Инвестиции в создание ферм по выращиванию морских водорослей могут предотвратить глобальный голод по сценариям, где солнечный свет резко сокращается", – пояснил исследователь из Кентерберийского университета Дэвид Денкенбергер.



Ученые отметили, что если провести оптимальную подготовку, водоросли смогли бы удовлетворить 45% мирового спроса на продукты питания через девять месяцев интенсифицированного производства. Исследователи также отметили, что после ядерной зимы водоросли будут безвредными для употребления, поскольку можно уменьшить токсичные вещества до безопасного уровня.