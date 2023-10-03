



В Японии создали управляемого робота-трансформера высотой 4,5 метра



Японцы всегда славились любовью к роботам и современным технологиям. Неудивительно, что, когда в области искусственного интеллекта наметился огромный прорыв, в Японии решили объединить робототехнику и ИИ. И, конечно, сделано это все в виде популярного в мире робота-трансформера.



Специалисты компании Tsubame Industries представили четырехколесного робота-трансформера ARCHAX высотой 4,5 метра. Робот получил кабину пилота с несколькими дисплеями. На них выводится важная информация о работе систем и картинка с расположенных на корпусе камер. Для управления используются специальные джойстики.



ARCHAX может трансформироваться из робота в автомобиль, который передвигается с максимальной скоростью 10 км/ч. Генеральный директор компании-разработчика Ре Йошида сообщил, что на данный момент эта очень дорогая игрушка, которая будет стоить своим покупателям 3 млн долларов США.



Стартап планирует выпустить 5 таких роботов. Однако создатели гигантского трансформера уверены, что в будущем подобные работы могут стать незаменимыми помощниками во время стихийного бедствия или членами космических миссий.

