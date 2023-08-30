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В Японии разрабатывают первые в мире пластиковые бутылки из биологического сырья
30.08.2023 01:29 Ирина Демьянова

В Японии разрабатывают первые в мире пластиковые бутылки из биологического сырья

Группа японских компаний занимается разработкой первых в мире бутылок для напитков, производимых из материалов на нефтяной основе, сообщает сайт  NHK .

По словам разработчиков, такие бутылки, изготовленные только из биологических материалов, получат коммерческое применение впервые в мире.

Приблизительно на 70% такие бутылки будут состоять из вещества под названием “параксилол”.

Компания оптовой торговли нефтью Eneos сообщила, что для производства этого вещества применяется новая технология , основанная на использовании растительных масел и других биоматериалов.

Компания намерена приступить к производству этого материала на своем нефтеочистном предприятии на западе Японии до конца текущего года.

Массовое производство таких бутылок запланировано на 2024 год. 

Ежегодно будет выпускаться около 35 млн бутылок.

 

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