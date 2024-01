В Италии нашли древнее кладбище со скелетами в золотых украшениях

В Италии недалеко от древнего города Тарквиния случайно обнаружено древнеримское городское кладбище, датируемое периодом между II и IV веками, где захоронены 67 человек в 57 гробницах.



По данным CNN, некрополь выявлен во время строительных работ.



Археологи были удивлены, обнаружив скелеты в золотых украшениях и кожаной обуви. Внутри были золотые ожерелья, серьги, серебряные кольца с янтарем, драгоценные камни, керамика, монеты, бокалы и амулеты.



"Мы также нашли несколько скелетов в чулках и обуви. Все эти факторы заставляют нас считать, что это были не местные земледельцы, а члены городских римских семей", – пояснил археолог Эмануэле Джаннини, работавший над раскопками.



Более того, гробницы внешне напоминали дома. Они были покрыты черепицей, что натолкнуло ученых на мысль, что древние римляне пытались воссоздать земные дома на небесах. Все предметы отлично сохранились.

