



ООН постепенно "успокаивается" относительно "голода в Газе"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что наблюдается постепенный прогресс в предотвращении "полностью предотвратимого искусственного голода" на севере Газы, но срочно необходимо гораздо больше.



Он конкретно призывает Израиль выполнить свое обещание открыть два контрольно-пропускных пункта в северную часть Газы, чтобы помощь могла быть доставлена непосредственно из израильского порта Ашдод и Иордании, а также обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи по всей территории Газы.



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"Основным препятствием для распределения помощи по Газе является отсутствие безопасности для гуманитарных работников и людей. Гуманитарные грузы, объекты и персонал, а также нуждающиеся люди не должны становиться мишенью", — заявил он журналистам в ООН в Нью-Йорке.

