



Рейтинг одобрения Байдена упал до самого низкого уровня почти за два года

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена в этом месяце упал до самого низкого уровня почти за два года, сравнявшись с самым низким показателем за все время его президентства, что является тревожным знаком для его усилий по переизбранию, показал опрос Reuters/Ipsos.



Четырехдневный опрос, завершившийся в понедельник, показал, что лишь 36% американцев одобряют работу Байдена на посту президента, по сравнению с 38% в апреле.



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Это стало возвращением к самому низкому рейтингу одобрения за все время его президентства, который в последний раз наблюдался в июле 2022 года.



Хотя падение в этом месяце было в пределах погрешности опроса в 3 процентных пункта, оно может стать плохим предзнаменованием для Байдена в его противостоянии с республиканцем Дональдом Трампом на президентских выборах 5 ноября.

