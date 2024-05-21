



Белый дом встревожен изъятием оборудования АР

Белый дом выражает обеспокоенность после того, как американское информационное агентство The Associated Press заявило, что Израиль отключил прямую видеотрансляцию из охваченной войной Газы.



"Очевидно, что это вызывает беспокойство, и мы хотим разобраться в этом", - сказала журналистам пресс-секретарь Карин Жан-Пьер в самолете президента США Джо Байдена, направляющегося в Нью-Гэмпшир.



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Жан-Пьер сказала, что Белый дом считает, что журналисты имеют возможность и право выполнять свою работу.



AP сообщает, что этот шаг был предпринят после того, как израильские власти обвинили его в нарушении нового запрета на вещание "Аль-Джазиры".



По данным AP, власти также конфисковали камеры и оборудование для вещания.

