В Польше создадут комиссию по расследованию влияния РФ и Беларуси на Польшу
В Польше в ближайшее время будет создана комиссия, которая будет заниматься расследованием влияния РФ и Беларуси на страну.
Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
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Уточняется, что комиссия будет создана по распоряжению премьер-министра Дональда Туска.
Ее возглавит службы контрразведки Польши Ярослав Стружик. Сама комиссия будет состоять из группы от 9 до 13 членов, выбранных министрами.
Ранее в этом месяце Туск объявил о планах относительно создания такой комиссии.
"Министр Томаш Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана комиссия, которая будет расследовать влияние России и Беларуси на то, что происходило в Польше", - сообщал Туск.