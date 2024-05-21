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В Польше создадут комиссию по расследованию влияния РФ и Беларуси на Польшу
21.05.2024 21:30 Алина Груднева

В Польше создадут комиссию по расследованию влияния РФ и Беларуси на Польшу

В Польше в ближайшее время будет создана комиссия, которая будет заниматься расследованием влияния РФ и Беларуси на страну. 

Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

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Уточняется, что комиссия будет создана по распоряжению премьер-министра Дональда Туска.

Ее возглавит службы контрразведки Польши Ярослав Стружик. Сама комиссия будет состоять из группы от 9 до 13 членов, выбранных министрами.

Ранее в этом месяце Туск объявил о планах относительно создания такой комиссии. 

"Министр Томаш Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана комиссия, которая будет расследовать влияние России и Беларуси на то, что происходило в Польше", - сообщал Туск.

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