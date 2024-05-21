



В Польше создадут комиссию по расследованию влияния РФ и Беларуси на Польшу

В Польше в ближайшее время будет создана комиссия, которая будет заниматься расследованием влияния РФ и Беларуси на страну.



Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta со ссылкой на радиостанцию RMF FM.



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Уточняется, что комиссия будет создана по распоряжению премьер-министра Дональда Туска.



Ее возглавит службы контрразведки Польши Ярослав Стружик. Сама комиссия будет состоять из группы от 9 до 13 членов, выбранных министрами.



Ранее в этом месяце Туск объявил о планах относительно создания такой комиссии.



"Министр Томаш Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана комиссия, которая будет расследовать влияние России и Беларуси на то, что происходило в Польше", - сообщал Туск.