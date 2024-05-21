"Аквамен" Джейсон Момоа нашел новую любовь после развода
Актер Джейсон Момоа, известный по роли "Аквамена" в супергеройской вселенной DC, нашел новую возлюбленную после развода с Лизой Боне.
Знаменитость официально подтвердила отношения с коллегой по цеху Адрией Архоной.
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Парочка опубликовала совместные фотографии, подтвердив отношения. Фотографии были сделаны в Японии.
"Япония, ты — сбывшаяся мечта, ты поразила меня. Мы так благодарны всем, кто открыл для нас свои дома, и создал воспоминания с новыми и старыми друзьями Мы разделили еще одно удивительное приключение с mi amor", - подписал актер.
С Боне актер развелся после 17 лет отношений в январе 2024 года.