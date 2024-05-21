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"Аквамен" Джейсон Момоа нашел новую любовь после развода
21.05.2024 23:28 Алина Груднева

"Аквамен" Джейсон Момоа нашел новую любовь после развода

Актер Джейсон Момоа, известный по роли "Аквамена" в супергеройской вселенной DC, нашел новую возлюбленную после развода с Лизой Боне. 

Знаменитость официально подтвердила отношения с коллегой по цеху Адрией Архоной.

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Парочка опубликовала совместные фотографии, подтвердив отношения. Фотографии были сделаны в Японии. 

"Япония, ты — сбывшаяся мечта, ты поразила меня. Мы так благодарны всем, кто открыл для нас свои дома, и создал воспоминания с новыми и старыми друзьями Мы разделили еще одно удивительное приключение с mi amor", - подписал актер.

С Боне актер развелся после 17 лет отношений в январе 2024 года.

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