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В РФ стартовали ядерные учения
21.05.2024 22:30 Алина Груднева

В РФ стартовали ядерные учения

В России стартовали учения по применению нестратегического ядерного оружия, которые были анонсированы ранее в этом месяце.

Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны РФ.

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По данным ведомства, на первом этапе будут отрабатываться задачи получения боеприпасов для "Искандера" и скрытного выдвижения в определенный назначенный район.

"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования", - сказано в заявлении.

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