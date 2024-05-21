



МУС: нет доказательств, что израильские суды расследуют преступления в Газе

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил израильскому новостному каналу Channel 12, что он рекомендовал выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта, поскольку не увидел убедительных доказательств того, что израильские суды расследуют предполагаемые нарушения в Газе.



Хан ответил на вопрос телеканала о том, почему он пошел на такой шаг, когда суд, в силу своего устава, не может проводить судебные разбирательства в отношении граждан стран, имеющих независимые судебные органы и способных и желающих самостоятельно проводить расследования и судебные разбирательства предполагаемых преступлений, которыми занимается МУС.



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Хана также спросили, почему он отменил запланированную поездку в Израиль в преддверии своего заявления, и он сказал каналу, что готов продолжать переговоры и диалог с Израилем по мере продвижения процесса.



12 канал также сообщает, что один из трех судей, которым поручено решить, согласится ли суд с рекомендацией Хана, взял самоотвод.



Мария дель Сокорро Флорес Лиера из Мексики отказалась принимать участие в слушаниях, поскольку ее муж, высокопоставленный мексиканский дипломат, принимал участие в формулировании обвинений против Израиля, говорится в сообщении.



Ее заменит французский судья Марк Перрен де Бришамбо, который присоединится к Юлии Моток из Румынии и Рейне Алапини-Гансу из Бенина.



Канал 12 сообщает, что израильские чиновники с опаской относятся к французскому судье, учитывая то, что Франция не осудила Хана, как это сделали другие западные союзники Израиля.



"Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях", - заявило министерство иностранных дел.



"Что касается Израиля, то решение о выдаче ордеров будет принимать палата предварительного производства суда после изучения доказательств, представленных прокурором", - заявили в министерстве.

