



Проходит через ад: Кейт Миддлтон столкнулась с последствиями химиотерапии

Принцесса Уэльская Кэтрин уже столкнулась с последствиями химиотерапии.



По данным издания Marca, об этом сообщил источник из окружения королевской семьи.



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По словам инсайдера, Кейт Миддотон и ее муж принц Уильям проходят через ад.



"Они делают все возможное, чтобы скрыть болезнь от своих троих детей. Но скрывать новости от принца Джорджа становится все сложнее, поскольку болезнь начинает опустошать Кейт", — отметил источник.



Уточняется, что из-за химиотерапии у Кейт выпадают волосы, появились проблемы с зубами, она потеряла вес. В преодолении болезни ее максимально поддерживает муж.



"Уильям пытается быть опорой для Кейт. Он одновременно заботится о детях и выполняет официальные обязанности. Для них обоих это сложный период", - добавил инсайдер.