



Белый дом будет работать с Конгрессом США над ответом на действия МУС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация будет рада сотрудничать с Конгрессом США, чтобы сформулировать "соответствующий ответ" на требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордера на арест израильских лидеров в связи с войной в Газе.



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Выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, Блинкен назвал этот шаг "глубоко ошибочным" решением, которое осложнит перспективы достижения договоренности по переговорам о сделке с заложниками и прекращении огня.

