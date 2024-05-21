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Белый дом будет работать с Конгрессом США над ответом на действия МУС
21.05.2024 20:01 MIGnews.com

Белый дом будет работать с Конгрессом США над ответом на действия МУС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация будет рада сотрудничать с Конгрессом США, чтобы сформулировать "соответствующий ответ" на требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордера на арест израильских лидеров в связи с войной в Газе.

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Выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, Блинкен назвал этот шаг "глубоко ошибочным" решением, которое осложнит перспективы достижения договоренности по переговорам о сделке с заложниками и прекращении огня.
 

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