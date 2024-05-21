



Белый дом осудил "тошнотворный" нацистский контент в ролике Трампа

Белый дом осуждает "отвратительную" пропаганду нацистского контента после того, как в видеоролике, опубликованном в социальной сети Truth Дональда Трампа, говорится о "едином рейхе", если он победит на президентских выборах 2024 года.



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"Это отвратительно, отвратительно и позорно для кого бы то ни было продвигать контент, связанный с нацистским правительством Германии при Адольфе Гитлере", - заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, добавив, что она ожидает от Байдена комментариев по этому вопросу позднее.

