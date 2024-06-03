



Джордж Клуни дал заднюю: пропагандистов не преследуем

Актер Джордж Клуни опроверг сообщения о том, что его фонд пытается добиться выдачи ордеров на арест российских пропагандистов.



Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.



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"Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде оговорился. Я - сын журналиста. Мы в фонде никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если не согласны с ними. У нас большой опыт по защите журналистов", – сказал он.



Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат сообщила, что пропагандисты, в отношении которых выдадут ордер на арест, могут быть задержаны и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело.