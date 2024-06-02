



Трампу могут запретить въезд в Канаду и Британию

Дональду Трампу теперь может быть запрещен въезд в Великобританию и Канаду как осужденному преступнику.



Об этом сообщает издание The Independent.



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В четверг Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации записей с целью заставить порнозвезду молчать об их романе. Это может серьезно ударить по его возможности выполнять президентские обязанности в рамках внешней политики, если он победит на выборах.



По данным издания, 37 стран могут запретить Трампу въезд из-за приговора. Кроме Канады и Британии указаны Израиль, Япония и Китай.