



Порнозвезда Сторми Дэниелс прервала молчание и потребовала посадить Трампа

Сторми Дэниелс нарушила свое молчание после исторического приговора Дональду Трампу по делу о "скрытых деньгах" и призвала посадить бывшего президента в тюрьму.



45-летняя Дэниелс, бывшая порнозвезда, потребовала для 77-летнего Трампа тюремного заключения после того, как он был признан виновным по 34 пунктам в подделке деловой документации, чтобы скрыть платеж в ее пользу, - преступление, которое может повлечь за собой наказание до 20 лет тюрьмы.



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Это первый случай в истории, когда бывший президент США был осужден по уголовным обвинениям. Оглашение приговора назначено на 11 июля.



Дэниелс высказалась в своем первом интервью после вынесения приговора: "Я думаю, что его следует приговорить к тюремному заключению и общественным работам".



Она сказала The Mirror, что чувствует себя оправданной после вынесения приговора, но добавила: "Он совершенно и абсолютно не в ладах с реальностью".

