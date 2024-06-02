



В Пентагоне оценили вероятность войны с Китаем

Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе все равно не делает сценарий войны с Китаем неизбежным.



Такое мнение на полях оборонного форума Шангри-Ла в Сингапуре сделал министр обороны США Ллойд Остин.



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"Пока мы говорим, мы можем выявить те проблемы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы установили ограждения, гарантирующие отсутствие неправильных представлений и просчетов, которые могут выйти из-под контроля", - пояснил Остин.



Глава Пентагона также прокомментировал слова президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего о конфликтных ситуаций с Китаем. Он подтвердил приверженность Вашингтона Филиппинам как партнеру, но напомнил о необходимости диалога с КНР.



"Есть ряд вещей, которые могут произойти на море или в воздухе, мы это признаем. Но наша цель - убедиться, что мы не позволяем ситуации выйти из-под контроля без необходимости", - добавил он.