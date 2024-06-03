



ООН: в Газе повреждены или разрушены около 55% зданий

Около 55 процентов всех зданий в Газе были разрушены или повреждены с момента начала войны.



Об этом свидетельствует спутниковый анализ ООН.



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Уточняется, что пострадали более 137 тысяч зданий. Соответствующая оценка основана на спутниковых снимках, сделанных 3 мая. Для сравнения были взяты снимки, сделанные годом ранее, а также в сентябре и 15 октября.



"В рамках анализа спутниковых снимков, UNOSAT выявил 36 591 разрушенное строение", — сказано в заявлении.



Уточняется, что 16 513 построек сильно повреждены, 47 368 имеют повреждения средней степени и 36 825 зданий с "возможными повреждениями".