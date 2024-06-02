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Трамп обзавелся аккаунтом в TikTok
02.06.2024 13:43 Алина Груднева

Трамп обзавелся аккаунтом в TikTok

Дональд Трамп обзавелся аккаунтом в китайской социальной сети TikTok.

Свое первое видео кандидат в президенты США опубликовал 1 июня.

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По данным агентства Reuters, в 2020 году Трамп пытался заблокировать соцсеть, но тогда его попытка была заблокирована судами.

А несколько месяцев назад он говорил, что эта соцсеть представляет угрозу национальной безопасности.

@realdonaldtrump Launching my TikTok at @UFC ♬ original sound - President Donald J Trump

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