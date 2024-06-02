



Трамп обзавелся аккаунтом в TikTok

Дональд Трамп обзавелся аккаунтом в китайской социальной сети TikTok.



Свое первое видео кандидат в президенты США опубликовал 1 июня.



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По данным агентства Reuters, в 2020 году Трамп пытался заблокировать соцсеть, но тогда его попытка была заблокирована судами.



А несколько месяцев назад он говорил, что эта соцсеть представляет угрозу национальной безопасности.