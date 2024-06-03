



Война в Украине - редкий шанс для ЦРУ вербовать российских шпионов

Война в Украине предоставила разведслужбам США редкую возможность вербовать российских шпионов.



Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на директора ЦРУ Уильяма Бернса.



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"Разочарование создает для нас уникальную возможность. Мы открыты для сотрудничества, которое включает в себя обмен информацией", - сказал он.



По словам бывшего офицера ЦРУ и автора книги "Москва Х" Дэвида Макклоски, США нужны люди, которые имеют представление о приоритетах лидеров РФ и о том, чего те пытаются достигнуть. По данным телеканала, вербовка россиян не является государственной тайной, ведь ЦРУ разместило в соцсетях русскоязычные видеоролики для агитации недовольных происходящим россиян.



Сообщения содержали пошаговые инструкции для информаторов о том, как избежать обнаружения российскими спецслужбами с помощью VPN и веб-браузера Tor.



"Это прямое обращение - необычный подход, но он может оказаться эффективным в охвате российского населения, у которого мало возможностей выразить свое недовольство. У россиян, недовольных коррупцией и злоупотреблениями государства и не имеющих возможности действовать открыто, остается мало альтернатив, кроме поиска внешней поддержки", - пояснил бывший руководитель резидентуры ЦРУ за рубежом Дуглас Лондон.