



Казахстан убрал Талибан из списка террористических организаций

Казахстан решил исключить "Талибан" из списка террористических организаций.



Пояснение соответствующего решения предоставил на встрече со спикерами парламентов стран ОДКБ президент страны Касым-Жомарт Токаев.



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"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", - подчеркнул он.



На встрече Токаев призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.