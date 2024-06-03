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Казахстан убрал Талибан из списка террористических организаций
03.06.2024 16:25 Алина Груднева

Казахстан убрал Талибан из списка террористических организаций

Казахстан решил исключить "Талибан" из списка террористических организаций.

Пояснение соответствующего решения предоставил на встрече со спикерами парламентов стран ОДКБ президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", - подчеркнул он.

На встрече Токаев призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

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