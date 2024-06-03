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Сириец бросил коктейль Молотова в забор посольства Израиля в Румынии
03.06.2024 14:57 Алина Груднева

Сириец бросил коктейль Молотова в забор посольства Израиля в Румынии

В понедельник, 3 июня, 34-летний гражданин Сирии бросил бутылку с коктейлем Молотова в забор посольства Израиля в Бухаресте. 

Информацию об этом подтвердило министерство иностранных дел Израиля.

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Уточняется, что сириец пытался поджечь вход на территорию комплекса и себя самого.  Возгорание было немедленно потушено.

В результате инцидента обошлось без жертв и ущерба для здания посольства. Местные службы безопасности взяли подозреваемого под стражу.

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