



Сириец бросил коктейль Молотова в забор посольства Израиля в Румынии

В понедельник, 3 июня, 34-летний гражданин Сирии бросил бутылку с коктейлем Молотова в забор посольства Израиля в Бухаресте.



Информацию об этом подтвердило министерство иностранных дел Израиля.



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Уточняется, что сириец пытался поджечь вход на территорию комплекса и себя самого. Возгорание было немедленно потушено.



В результате инцидента обошлось без жертв и ущерба для здания посольства. Местные службы безопасности взяли подозреваемого под стражу.