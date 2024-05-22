



Дочь Эминема вышла замуж за бизнесмена

Дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт вышла замуж.



Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.



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По словам Хейли, во время праздника любви было пролито много слез счастья.



"Мы с Эваном так благодарны всей семье и друзьям, которые приехали, чтобы поддержать нас", - написала девушка.



Хейли стала женой бизнесмена Эван Макклинток. По данным TMZ, свадьба состоялась в в Баттл-Крик, штат Мичиган. Эминем тоже присутствовал на этом важном событии.