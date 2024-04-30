



В Намибии запретили голых туристов

Правительство Намибии заявило, что будет бороться с наготой в своих национальных парках после возмущения, вызванного снимками обнаженных туристов, выложенными в социальные сети.



Правительство африканской страны просит общественность сообщать о любых случаях “непристойного обнажения” после того, как недавно в социальных сетях появились снимки обнаженных туристов-мужчин, которые загорают в Национальном парке Намиб-Науклуфт.



На фотографиях запечатлены трое полностью обнаженных мужчин, сидящих на песчаном гребне дюны Биг Дэдди в Соссусвлее - соляно-глиняном заповеднике, окруженном высокими красными дюнами, примерно в 370 километрах к юго-западу от столицы Виндхука.



Правительство может даже рассмотреть вопрос о внесении в черный список тех, кто нарушает правила и нормы парка.



"Мы решительно осуждаем этот поступок", - заявил пресс-секретарь правительства Ромео Муюнда, сообщает The Namibian. Мы можем рассмотреть возможность внесения их в черный список и запретить им посещать любой из наших парков".



"Это наказуемое деяние, согласно законам страны. Когда на это обратили наше внимание, мы были шокированы тем, до чего могут дойти люди", - сказал Муюнда.



По словам Муюнды, к тому времени, когда власти получили сообщения о предполагаемых нарушителях, было уже слишком поздно применять к ним санкции, поскольку они уже покинули страну.



"Мы осуждаем подобные действия, поскольку они не только противоречат нашей морали, но и нарушают законы страны", - сказал Муюнда.