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ЧП на борту: пассажир погиб во время перелета из Лондона в Сингапур
21.05.2024 13:52 Алина Груднева

ЧП на борту: пассажир погиб во время перелета из Лондона в Сингапур

На борту самолета авиакомпании Singapore Airlines погиб пассажир.

Информацию об этом подтвердил перевозчик.

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Уточняется, что пассажир погиб во время перелета из Лондона в Сингапур.

"Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший. Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа", - сказано в сообщении.

По данным The Mirror, около 20 пассажиров получили ранения из-за сильной турбулентности. ЧП на борту привело к вынужденной посадке в Таиланде.

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