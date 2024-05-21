



ЧП на борту: пассажир погиб во время перелета из Лондона в Сингапур

На борту самолета авиакомпании Singapore Airlines погиб пассажир.



Информацию об этом подтвердил перевозчик.



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Уточняется, что пассажир погиб во время перелета из Лондона в Сингапур.



"Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший. Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа", - сказано в сообщении.



По данным The Mirror, около 20 пассажиров получили ранения из-за сильной турбулентности. ЧП на борту привело к вынужденной посадке в Таиланде.