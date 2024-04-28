В Gmail появилась полезная ИИ-функция
В приложении Gmail интегрировали полезную ИИ-функцию - Google Gemini.
Об этом сообщил портал Android Police.
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Эта функция внедрена для удобства использования сервиса. В частности, почтовый клиент будет обобщать длинные письма и предоставлять сводку парой предложений.
Пользователи могут нажать на кнопку "Подытожить это письмо", что сгенерирует быстрый обзор сообщения.
По итогам можно будет оценивать качество сводки при нажатии кнопок "лайк" и "дизлайк" под текстом.