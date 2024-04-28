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В Gmail появилась полезная ИИ-функция
28.04.2024 17:00 Алина Груднева

В Gmail появилась полезная ИИ-функция

В приложении Gmail интегрировали полезную ИИ-функцию - Google Gemini.

Об этом сообщил портал Android Police. 

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Эта функция внедрена для удобства использования сервиса. В частности, почтовый клиент будет обобщать длинные письма и предоставлять сводку парой предложений.

Пользователи могут нажать на кнопку "Подытожить это письмо", что сгенерирует быстрый обзор сообщения. 

По итогам можно будет оценивать качество сводки при нажатии кнопок "лайк" и "дизлайк" под текстом. 

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