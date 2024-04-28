



В Gmail появилась полезная ИИ-функция

В приложении Gmail интегрировали полезную ИИ-функцию - Google Gemini.



Об этом сообщил портал Android Police.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Эта функция внедрена для удобства использования сервиса. В частности, почтовый клиент будет обобщать длинные письма и предоставлять сводку парой предложений.



Пользователи могут нажать на кнопку "Подытожить это письмо", что сгенерирует быстрый обзор сообщения.



По итогам можно будет оценивать качество сводки при нажатии кнопок "лайк" и "дизлайк" под текстом.