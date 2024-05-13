



Германия отказалась от идеи по закрытию части неба над Украиной

Правительство Германии отвергло идею по закрытию части неба над Украиной





Германия отвергла идею создания бесполетной зоны над Украиной, которую мог бы ввести Североатлантический альянс. Об этом сообщает издание The Guardian.



Представитель правительства Германии также заявил, что Берлин не изменил свое решение по этому вопросу.

"Мы отвергли это в свое время, и я думаю, что, то же самое относится к различным просьбам, которые звучат сейчас", - заявил он.



Представители нескольких немецких политических партий предложили идею, что Польша и Румыния могли бы закрыть небо над западной Украиной, чтобы создать 70-километровую безопасную зону и сбивать дроны.



Российские войска продолжают атаковать Украину, вынуждая украинских дипломатов обращаться за помощью к своим союзникам. Одним из ключевых требований является поставка систем противовоздушной обороны, способных противостоять баллистическим ракетам.



Украина особенно заинтересована в системах Patriot, но только Германия согласилась предоставить одну систему. Киев рассчитывает на поставку не менее семи систем Patriot.