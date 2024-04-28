



Щекотка вызывает оргазм

Щекотки может быть достаточно, чтобы вызвать оргазм, утверждает исследование немецких ученых.



В первом в своем роде исследовании, проведенном в Германии с участием около 700 взрослых людей, изучалась связь между щекоткой и сексуальным удовольствием.



Исследователи обнаружили, что почти 90 % опрошенных почувствовали некоторую степень сексуального возбуждения от щекотки без других раздражителей.



А каждая четвертая женщина и мужчина достигали оргазма исключительно от щекотки.



Команда исследователей обнаружила, что большинство участников, которые находили сексуальное удовлетворение в щекотке, получали ее в детстве, что говорит о том, что детский опыт может "формировать развитие фетишизма".



Сара Дагер, автор исследования и кандидат наук в Университетском медицинском центре Университета Иоганна Гутенберга в Майнце, Германия, рассказала PsyPost, что исследование показывает, что "спектр того, что может привести к сексуальному удовольствию, шире, чем мы думали раньше, и выходит за рамки общепринятых представлений".



"Данное исследование не направлено на поощрение или пропаганду щекотки как способа решения каких-либо сексуальных проблем", - сказал Дагер. Однако мы стремимся подчеркнуть существование широкого, ранее неизвестного сообщества с особыми сексуальными предпочтениями".