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Ресторан на курорте Уолта Диснея получил звезду Мишлен
30.04.2024 23:28 Алина Груднева

Ресторан на курорте Уолта Диснея получил звезду Мишлен

Ресторан Victoria & Albert's в курортном спа-центре Grand Floridian Disney в центральной Флориде получил звезду Мишлен.

Такое гастрономическое достижение подобное заведение в парке развлечений получает впервые в истории.

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Ресторан Victoria & Albert's, основанный в 1988 году, предлагает дегустационные меню, основанные на современной высокой американской кухне.

Элегантное заведение за годы работы зарекомендовало себя как популярное гастрономическое место. Victoria & Albert's с 2000 года ежегодно получал награду AAA Five Diamond Award и Forbes Travel Guide Five-Star Award.

Винная карта в заведении содержит коллекцию из более 500 вин из 35 регионов. Цена обеда на одного человека стартует от 295 долларов без выбора вина. 

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