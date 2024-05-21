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В Конгрессе продвигают санкции против прокурора МУС
21.05.2024 14:40 Алина Груднева

В Конгрессе продвигают санкции против прокурора МУС

Члены Конгресса США продвигают двухпартийный законопроект о введении санкций в отношении всех, кто причастен к рассмотрению в Международном уголовном суде в Гааге вопроса о выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны страны Йоава Галанта.

Предложение включает в себя введение санкций против прокурора МУС Карима Хана и сотрудников его офиса. 

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Конгрессмены предлагают запретить им въезд в США, закрыть их счета и принять другие ограничительные меры.

Также потенциальные санкции могут быть применены к членам семей представителей МУС.

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