



В Конгрессе продвигают санкции против прокурора МУС

Члены Конгресса США продвигают двухпартийный законопроект о введении санкций в отношении всех, кто причастен к рассмотрению в Международном уголовном суде в Гааге вопроса о выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны страны Йоава Галанта.



Предложение включает в себя введение санкций против прокурора МУС Карима Хана и сотрудников его офиса.



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Конгрессмены предлагают запретить им въезд в США, закрыть их счета и принять другие ограничительные меры.



Также потенциальные санкции могут быть применены к членам семей представителей МУС.