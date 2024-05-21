



Евросоюз сделал заявление о легитимности Зеленского

Евросоюз не сомневается в легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Соответствующее заявление сделал представитель дипломатической службы содружества Петер Стано на брифинге в Брюсселе во вторник, 21 мая.



По его словам, Украина не может провести свободные выборы из-за постоянных российских ударов и миллионов беженцев.



"Организовать выборы в такой ситуации невозможно. Разве при таких условиях можно собирать людей на избирательных участках? Они станут мишенью для Путина", – заявил Стано.



Он считает, что в украинском обществе и среди политических партий нет сомнений, кто является легитимным главой государства.



"И у нас также нет никаких сомнений в том, кто является президентом Украины. Это – Владимир Зеленский", – резюмировал Стано.



Ранее в Минюсте заявили, что президент Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность по истечении пятилетнего срока полномочий 21 мая 2024 года. Его полномочия продлятся до избрания следующего главы государства.



Также в ГУР сообщили, что Россия разработала "трехслойный" план дестабилизации Украины, состоящий из военной, дезинформационной и международной частей.