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Йоханссон заподозрила OpenAI в краже ее голоса
21.05.2024 10:38 Алина Груднева

Йоханссон заподозрила OpenAI в краже ее голоса

Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон заподозрила OpenAI в краже ее голоса.

Актриса потребовала от компании раскрыть процесс создания голоса для бота ChatGPT.

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По словам Скарлетт, голос Sky ужасно похож на ее собственный. Она отметила, что компания дважды предлагала ей сотрудничество, однако актриса отказалась.

"В то время, когда мы все боремся с дипфейками и защищаем свою работу, свою индивидуальность, я считаю, что эти вопросы заслуживают абсолютной ясности", — отметила актриса. 

OpenAI приостановила использование голоса Sky из уважения к Йоханссон в ответ на ее запрос.

Ранее компания представила новую версию генеративного искусственного интеллекта GPT-4o, которая умеет петь, менять интонацию голоса и распознавать эмоции пользователя. 

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