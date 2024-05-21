



Йоханссон заподозрила OpenAI в краже ее голоса

Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон заподозрила OpenAI в краже ее голоса.



Актриса потребовала от компании раскрыть процесс создания голоса для бота ChatGPT.



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По словам Скарлетт, голос Sky ужасно похож на ее собственный. Она отметила, что компания дважды предлагала ей сотрудничество, однако актриса отказалась.



"В то время, когда мы все боремся с дипфейками и защищаем свою работу, свою индивидуальность, я считаю, что эти вопросы заслуживают абсолютной ясности", — отметила актриса.



OpenAI приостановила использование голоса Sky из уважения к Йоханссон в ответ на ее запрос.



Ранее компания представила новую версию генеративного искусственного интеллекта GPT-4o, которая умеет петь, менять интонацию голоса и распознавать эмоции пользователя.