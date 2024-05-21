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Папа Римский бьет тревогу из-за климатического кризиса
21.05.2024 14:56 Алина Груднева

Папа Римский бьет тревогу из-за климатического кризиса

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность климатическим кризисом, который дошел до точки невозврата.

По данным информационного агентства Adnkronos, этот вопрос обсуждался во время климатического саммита в Ватикане.

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Понтифик предупредил о катастрофических последствиях климатического кризиса, которые по его словам уже являются очевидными и серьезно влияют на население планеты.

"Поскольку глобальное потепление приближается к ужасающему рубежу в 1,5 градуса к первой половине 2030 года, его последствия уже очевидны и серьезно влияют на все большую часть населения планеты", - сказал Франциск.
 

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