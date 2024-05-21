



Испания отозвала своего посла из Аргентины из-за слов президента Милея

Испания отозвала своего посла из Аргентины из-за заявления президента страны Хавьера Миллея.



Во время визита в Мадрид аргентинский лидер назвал жену испанского премьера Бегонию Гомес коррумпированной.



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Глава МИД Испании потребовал от Миллея принести извинения, но признал, что Гомес действительно проходит по делу о коррупции. Президент Аргентины брать свои слова обратно отказался. В связи с этим было решено отозвать испанского посла для консультаций.



Миллей ранее побывал в Мадриде, где объявил, что не намерен встречаться ни с чиновниками, ни с королем.