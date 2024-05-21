



Попытка госпереворота: в Германии стартовал громкий судебный процесс

Предполагаемые лидеры предполагаемого заговора ультраправых с целью госпереворота в Германии представили перед судом.



Во вторник, 21 мая, стартовал второй и самый громкий судебный процесс, связанный с попыткой ультраправого переворота в стране.



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Рассмотрение дела проходит во Франкфурте-на-Майне. В организации госпереворота обвиняют 72-летнего Генриха XIII, князя Ройса. Также по данному делу проходят еще восемь человек, среди которых есть бывшие военные и бывший член парламента от партии "Альтернатива для Германии".



Прокуратура обвиняет их в принадлежности к террористической организации, которая отвергает легитимность современного немецкого федеративного государства и его законов. Речь идет о сети "Рейхсбюргеров" ("граждане Рейха").



По версии следствия, группа планировала ворваться в здание парламента в Берлине и схватить законодателей.