



Жена Джорджа Клуни поддержала выдачу ордера на арест Нетаниягу

Жена Джорджа Клуни Амаль поддержала выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта наряду с главарями террористической организации ХАМАСа.



Британская юрист ливанского происхождения рекомендовала прокурору МУС добиваться ареста израильского руководства.



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Правозащитница сообщила о своем участии в этом процессе в письме, опубликованном на сайте Фонда семьи Клуни.



"Я работала в этой комиссии, потому что верю в верховенство закона и необходимость защищать гражданское население. Закон, защищающий гражданских лиц во время войны, был разработан более 100 лет назад, и применяется в любой стране, независимо от причин конфликта», - сказала она.