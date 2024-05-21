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Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о размещении оружия в космосе
21.05.2024 14:25 Алина Груднева

Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о размещении оружия в космосе

Совбез ООН отклонил проект резолюции России о предотвращении размещения любого вида оружия в космосе.

По данным информационного агентства Reuters, его поддержали семь стран.

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Против выступили США, Франция, Великобритания и еще четыре страны, Швейцария воздержалась. 

Постпред РФ в ООН Василий Небензя возмутился голосованием, отметив, что страны, которые выступили против, "окончательно сбросили с себя маски", продемонстрировав, "кто стремится к мирному господству в космосе".

Проект резолюции содержал призыв к принятию экстренных мер для того, чтобы предотвратить размещение оружия в космосе. 

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