



Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о размещении оружия в космосе

Совбез ООН отклонил проект резолюции России о предотвращении размещения любого вида оружия в космосе.



По данным информационного агентства Reuters, его поддержали семь стран.



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Против выступили США, Франция, Великобритания и еще четыре страны, Швейцария воздержалась.



Постпред РФ в ООН Василий Небензя возмутился голосованием, отметив, что страны, которые выступили против, "окончательно сбросили с себя маски", продемонстрировав, "кто стремится к мирному господству в космосе".



Проект резолюции содержал призыв к принятию экстренных мер для того, чтобы предотвратить размещение оружия в космосе.