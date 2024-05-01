



Слабый спрос ударил по ведущим европейским автопроизводителям

Европейские автомобильные гиганты Volkswagen, Mercedes-Benz и Stellantis сообщили о снижении продаж и выручки в первом квартале, поскольку они готовились к выпуску новых моделей, но столкнулись с ростом затрат и снижением спроса на автомобили.



Это ударило по акциям автопроизводителей. Акции Mercedes (MBGn.DE) упали на 4,4%, Stellantis на 4% и Volkswagen на 2,7%.



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Акции Mercedes, Volkswagen, Stellantis и BMW, оказались в числе лидеров падения по голубым фишкам еврозоны Европы STOXX50E (.STOXXE50). Акции Mercedes и Stellantis упали более чем на 4%, достигнув самого низкого уровня с февраля.



Слабость продаж автомобилей затронула как модели массового рынка, так и топовые модели: автопроизводители пытаются удержать цены на автомобили на стабильном уровне и обещают улучшения в течение года, когда на рынке появятся новые модели.



"Все они более или менее страдают от одних и тех же проблем. Есть проблемы с доставкой, а рентабельность находится под давлением", — сказал Мориц Кроненбергер, менеджер Union Investment, владеющей долями в Volkswagen, Stellantis и Mercedes-Benz.



"Остается вопрос: будет ли так называемый переходный год главным образом посвящен смене моделей – или же существует определенная слабость рынка со стороны спроса? Последнее остается предполагать, в том числе с учетом высокой инфляции, высоких цен и высокой динамики. для электромобилей".

