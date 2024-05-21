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Ryanair зафиксировала рекордную годовую прибыль
21.05.2024 10:14 Алина Груднева

Ryanair зафиксировала рекордную годовую прибыль

Авиакомпания Ryanair зафиксировала рекордную годовую прибыль на фоне роста пассажиропотока и доходов.

По данным CNBC, об этом говорится в годовом отчете перевозчика.

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Уточняется, что прибыль после налогообложенияза за год до марта 2024 года увеличилась на 34% до 1,92 миллиарда евро. Доход в годовом исчислении увеличился на 25% до 13,44 миллиарда евро.

Согласно отчету, за год обслужено 184 млн пассажиров. Это на 23% больше, чем до пандемии коронавируса. 

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