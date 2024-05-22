



Страны ЕС хотят получить оценку санкций в отношении российского СПГ

Странам ЕС потребуются недели, чтобы выработать следующий набор санкций против России за ее войну в Украине, говорят дипломаты ЕС, хотя они в целом поддерживают меры, включая первое ограничение экспорта российского сжиженного природного газа.



По их словам, страны, включая Бельгию, Германию и Францию, обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить, не ударит ли запрет на перевозку СПГ в европейских портах по российской экономике сильнее, чем по экономике ЕС.



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"Есть широкая поддержка, но есть и вопросы. Этот пакет просто швы - мы никогда не делали ничего подобного раньше", - сказал один из дипломатов, имея в виду СПГ.



Дипломаты говорят, что им нужно успеть согласовать 14-й пакет до того, как Венгрия примет председательство в ЕС в июле.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий связи с президентом России Владимиром Путиным, ранее пытался заблокировать помощь Украине и ограничения в отношении Москвы.



Для принятия санкций требуется единогласие.

