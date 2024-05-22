



Disney's Pixar Animation уволит около 14% сотрудников

Студия Pixar Animation, создавшая такие классические фильмы, как "История игрушек" и "Вверх", начала увольнять около 14% сотрудников, сокращая разработку оригинальных потоковых сериалов, сообщил источник, знакомый с развитием событий.

Примерно 175 человек будут затронуты сокращением рабочих мест в Walt Disney Co.



Анимационная студия наняла дополнительный персонал для создания оригинальных сериалов, поскольку бывший генеральный директор Disney Боб Чапек подтолкнул каждое из творческих подразделений компании к созданию эксклюзивного контента для Disney+.



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Преемник Чапека, Боб Игер, сократил расходы на оригинальный потоковый контент, чтобы поднять Disney+ до прибыльности. Развлекательное подразделение компании, в которое входят потоковые сервисы Disney+ и Hulu, в последнем квартале показало операционную прибыль.



Pixar вернет свое внимание исключительно к полнометражным фильмам, которые будут демонстрироваться в кинотеатрах, а затем станут доступны в домах через Disney+. В этом году на Disney+ появится один оригинальный сериал "Победа или поражение" о женской команде по софтболу

