



Изменение климата: малые островные государства праздную победу в суде

Во вторник, 21 мая, глобальный морской суд постановил, что парниковые газы представляют собой загрязнение моря, что стало большим прорывом для малых островных государств, которым угрожает повышение уровня моря в результате глобального потепления.



В своем первом решении по климатическим вопросам Международный трибунал по морскому праву заявил, что выбросы ископаемого топлива и других газов, вызывающих потепление планеты, которые поглощаются океанами, считаются загрязнением морской среды.



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В своем постановлении - "консультативном заключении", которое, тем не менее, должно стать прецедентом - он также заявил, что страны должны выйти за рамки требований знакового Парижского соглашения 2015 года, чтобы защитить морскую среду и государства, которые от нее зависят.



"Сегодня произошло то, что закон и наука встретились в этом трибунале, и оба выиграли", - сказала Шерил Базард, посол в Европейском союзе Багамских островов, одного из девяти островных государств Карибского и Тихоокеанского бассейнов, обратившихся за заключением.



Малые островные государства, обладающие незначительной экономической мощью, но крайне уязвимые к изменению климата, уже давно чувствуют себя обделенными вниманием со стороны сменяющих друг друга глобальных саммитов, на которых обязательства по сокращению выбросов углекислого газа оказываются далеко не такими минимальными, чтобы ограничить наихудшие последствия глобального потепления.



Суд постановил, что государства обязаны контролировать и сокращать выбросы, способствующие изменению климата, и установил особые требования к оценке воздействия на окружающую среду.

