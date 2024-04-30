



Страны НАТО отработали на учениях сценарий вторжения РФ

В прошлом месяце в ходе учений в Латвии военные 14 стран-членов НАТО отработали сценарий вторжения войск противника.



Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.



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Учения проходили в лесистой местности. Военные отрабатывали сценарий, если противник из вымышленного государства Оккакус, под которым подразумевается РФ, проникнет на территорию Латвии и начнет продвижение к Риге.



"Общаясь на разных языках по разным радиостанциям, солдаты бросились оттеснять предполагаемых захватчиков к заболоченной местности, где их танки могли увязнуть в трясине", - сказано в материале.



Уточняется, что это были крупнейшие военные учения альянса со времен холодной войны.



Ранее военные эксперты НАТО предположили, что считают маловероятным сценарий прямого вторжения России в одну из стран-участниц Североатлантического Альянса.