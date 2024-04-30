



Власти Ирана пытались снять фильм с фестиваля в Каннах. Актеры допрошены

Власти Ирана вызвали на допрос членов съемочной группы и актеров иранского фильма, который будет показан в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в следующем месяце, сообщил их адвокат.



На людей, работавших над "Семенем священного смоква" известного режиссера Мохаммада Расулофу, оказали давление, чтобы отозвать его с фестиваля, а актерам запретили покидать страну, пишет адвокат Бабак Пакния в социальной сети X.



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Расулофу, получивший в 2020 году "Золотого медведя", главный приз Берлинского кинофестиваля, за фильм против смертной казни "Зла нет", сам был задержан в июле 2022 года.



Его освободили в конце 2023 года после того, как антиправительственные протесты, начавшиеся в сентябре 2022 года, утихли.



Пакния пишет на X, что некоторые члены съемочной группы были "допрошены" на этой и прошлой неделе, а актеры фильма также были допрошены и им запретили выезд из страны.



"После нескольких часов допроса их попросили сказать режиссеру, чтобы он снял фильм с Каннского фестиваля", — говорит он.



Он добавляет, что пока неясно, будет ли Расулофу разрешено покинуть Иран для участия в фестивале.



По данным СМИ киноиндустрии, тема фильма и его актерский состав остаются в тайне. Пока неясно, сколько людей, работавших над этим, было допрошено.



Появления на Каннском фестивале в последние годы вызывают все больше споров у иранских режиссеров и актеров. Выдающегося режиссера Саида Рустаи приговорили к шести месяцам тюремного заключения за показ его фильма "Братья Лейлы" на фестивале 2022 года.

