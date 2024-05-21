В Иране стартовала церемония прощания с погибшими президентом и главой МИД
В Иране стартовала церемония прощания с погибшим в результате авиакатастрофы президентом Ибрагимом Раиси и главой МИД страны.
Церемония проходит на центральной площади в городе Тебриз.
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Траурная процессия идет следом за машиной с гробами. Ожидается, что Раиси и другие погибшие в авиакатастрофе будут похоронены 23 мая.
The first funeral has started in Tabrizpic.twitter.com/mzk20ClkzF— Soureh 2 🇮🇷🇵🇸🏴 (@Soureh_design2) May 21, 2024