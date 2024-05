В Иране стартовала церемония прощания с погибшими президентом и главой МИД

В Иране стартовала церемония прощания с погибшим в результате авиакатастрофы президентом Ибрагимом Раиси и главой МИД страны.



Церемония проходит на центральной площади в городе Тебриз.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Траурная процессия идет следом за машиной с гробами. Ожидается, что Раиси и другие погибшие в авиакатастрофе будут похоронены 23 мая.



The first funeral has started in Tabrizpic.twitter.com/mzk20ClkzF