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В Иране стартовала церемония прощания с погибшими президентом и главой МИД
21.05.2024 11:45 Алина Груднева

В Иране стартовала церемония прощания с погибшими президентом и главой МИД


В Иране стартовала церемония прощания с погибшим в результате авиакатастрофы президентом Ибрагимом Раиси и главой МИД страны.

Церемония проходит на центральной площади в городе Тебриз.

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Траурная процессия идет следом за машиной с гробами. Ожидается, что Раиси и другие погибшие в авиакатастрофе будут похоронены 23 мая.
 

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