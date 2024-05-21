



Изменится ли внешний курс Ирана после гибели президента Раиси

Внешнеполитический курс Ирана на фоне гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси не изменится.



По данным российских СМИ, такое заявление сделал посол Ирана в Москве.



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По его словам, курс Ирана не изменится после предстоящих президентских выборов, поскольку все решения проистекают от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.



Напомним, что правительство Ирана назначило президентские выборы на 28 июня.