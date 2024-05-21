



ЕС хочет начать переговоры с Украиной о вступлении, но Венгрия мешает, – СМИ

Европейские чиновники намерены начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз в июне, сообщает издание Politico со ссылкой на пять дипломатов в Брюсселе, пожелавших остаться анонимными. Однако, препятствием на этом пути остается Венгрия, и сейчас ведутся активные усилия по убеждению венгерского правительства дать согласие на начало переговоров.



По данным Politico, официальное начало переговоров предлагается назначить на 25 июня. Европейские чиновники считают, что это событие окажет моральную поддержку Украине, противостоящей российской агрессии.



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В рамках подготовки к переговорам, Украина и ЕС проводят консультации с Венгрией для решения вопросов, касающихся венгерских меньшинств в Украине. В апреле глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели переговоры, отметив позитивную динамику диалога. Киев уже отреагировал на 11 пунктов, представленных Будапештом, и ожидает ответа Венгрии.



Один из дипломатов ЕС выразил мнение, что Венгрия стремится завершить обсуждения по вступлению Украины в ЕС до начала своего полугодового председательства в Совете ЕС в июле. Отмечается также, что этот вопрос не стоит поднимать до выборов в Европейский парламент, которые состоятся 9 июня, чтобы избежать его использования в предвыборной кампании.



После предоставления Киеву политической поддержки лидерами ЕС, следующим шагом станет начало официальных переговоров через межправительственную конференцию. Это будет означать открытие процесса переговоров о членстве Украины в ЕС.



Для этого страны ЕС должны согласовать так называемую переговорную рамку. Переговоры над этим документом ведутся с марта, когда Европейская комиссия направила его для рассмотрения. По словам двух дипломатов, технические переговоры проходят успешно, и новый проект документа будет направлен послам ЕС в ближайшие недели для решения оставшихся вопросов.